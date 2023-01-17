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Авторы Genshin Impact показали все баннеры предстоящего обновления 3.4

Авторы Genshin Impact показали все баннеры предстоящего обновления 3.4
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В преддверии выхода большого обновления 3.4 для Genshin Impact разработчики игры продолжают раскрывать информацию о предстоящем апдейте, который выйдет уже 18 января.

Так, HoYoverse представила полное содержание всех баннеров молитв и их расписание:

Баннеры первой половины Genshin Impact 3.4 (с 18 января по 7 февраля):

  • молитва события персонажа: Аль-Хайтам, Яо Яо, Синь Янь и Юнь Цзинь;
  • молитва события персонажа II: Сяо, Яо Яо, Синь Янь и Юнь Цзинь;
  • молитва события оружия: Свет лиственного разреза, Нефритовый коршун, Каменное копьё и др.

Баннеры второй половины Genshin Impact 3.4 (с 7 февраля по 1 марта):

  • молитва события персонажа: Ху Тао, Бэй Доу, Нин Гуан и Син Цю;
  • молитва события персонажа II: Бэй Доу, Нин Гуан и Син Цю;
  • молитва события оружия: Аква симулякрум, Посох Хомы, Каменный меч и др.

Помимо этого, был представлен ролик с новым персонажем Аль-Хайтамом, где авторы игры показали его боевые навыки и анимацию способностей.

Разработчики Genshin Impact также напомнили, что с завтрашнего дня станут доступны сразу несколько временных ивентов — среди них Праздник морских фонарей, событие «Второе цветение» с бесплатным костюмом для Лизы и арена «Воинский дух».

В обновлении 3.4 для Genshin Impact, которое выйдет 18 января, в игре появятся два новых персонажа, сюжетная глава и новая область в пустыне рядом с Сумеру.

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