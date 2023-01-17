Авторы Genshin Impact показали все баннеры предстоящего обновления 3.4

В преддверии выхода большого обновления 3.4 для Genshin Impact разработчики игры продолжают раскрывать информацию о предстоящем апдейте, который выйдет уже 18 января.
Так, HoYoverse представила полное содержание всех баннеров молитв и их расписание:
Баннеры первой половины Genshin Impact 3.4 (с 18 января по 7 февраля):
- молитва события персонажа: Аль-Хайтам, Яо Яо, Синь Янь и Юнь Цзинь;
- молитва события персонажа II: Сяо, Яо Яо, Синь Янь и Юнь Цзинь;
- молитва события оружия: Свет лиственного разреза, Нефритовый коршун, Каменное копьё и др.
Баннеры второй половины Genshin Impact 3.4 (с 7 февраля по 1 марта):
- молитва события персонажа: Ху Тао, Бэй Доу, Нин Гуан и Син Цю;
- молитва события персонажа II: Бэй Доу, Нин Гуан и Син Цю;
- молитва события оружия: Аква симулякрум, Посох Хомы, Каменный меч и др.
Помимо этого, был представлен ролик с новым персонажем Аль-Хайтамом, где авторы игры показали его боевые навыки и анимацию способностей.
Разработчики Genshin Impact также напомнили, что с завтрашнего дня станут доступны сразу несколько временных ивентов — среди них Праздник морских фонарей, событие «Второе цветение» с бесплатным костюмом для Лизы и арена «Воинский дух».
В обновлении 3.4 для Genshin Impact, которое выйдет 18 января, в игре появятся два новых персонажа, сюжетная глава и новая область в пустыне рядом с Сумеру.
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