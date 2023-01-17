Apple анонсировала новые Macbook Pro и Mac Mini на M2

Apple провела короткую презентацию своих устройств — Macbook Pro на процессорах M2 Pro и M2 Max, а также Mac Mini на M2 и M2 Pro.

Macbook Pro на M2 Pro и M2 Max

Новые ноутбуки на 14 и 16 дюймов смогут похвастаться ещё большим техническим превосходством. Версия на процессоре M2 Pro получит 12-ядерный процессор с поддержкой до 19 графических ядер и до 32 ГБ оперативной памяти. Версия на M2 Max пойдёт ещё дальше: до 38 графических ядер и до 96 ГБ оперативной памяти.

Продажи стартуют уже 24 февраля: 14-дюймовую версию с M2 Pro начнут продавать от $ 2 тыс., тогда как модель на 16 дюймов — от $ 2499. Версии с процессором M2 Max ещё дороже.

У M2 Pro в два раза больше транзисторов, чем у M2, и на 20% больше, чем у M1 Pro. Производительность ещё лучше. Apple утверждает, что Adobe Photoshop на M2 Pro обрабатывает изображение до 40% быстрее, чем на M1 Pro, и до 80% быстрее, чем на MacBook Pro с процессором Intel Core i9.

А M2 Max обрабатывает графику примерно на 30% быстрее M1 Max, а также может работать с графикой, которую конкуренты «даже не смогут запустить».

Фото: Apple

Mac Mini на M2

Базовая модель Mac Mini на M2 включает 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт хранилище. Среди портов: HDMI, под гигабитный интернет, стандартный разъём для наушников, два порта USB-A и два порта Thunderbolt 4 (USB-C). Цена — $ 599 (около 50 тыс. рублей).

Вдобавок будет и версия Mac Mini с процессором M2 Pro. Его базовая конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища на SSD и два дополнительных порта Thunderbolt 4 — в остальном модель идентична Mac Mini M2. Цена — от $ 1299 (около 105 тыс. рублей).

Подробнее обо всём в остальном видео