Видеоигра Stray помогает спасать настоящих кошек

Игра про бродячего кота в мире постапокалипсиса Stray позволяет помочь настоящим животным — на это обратили внимание журналисты PBS NewsHour, опубликовав несколько историй на эту тему.
Например, Брендан Гепсон из общества защиты животных рассказал, как раздавал коды к игре в обмен на пожертвование. В результате акция в «Твиттере» позволила собрать около $ 8 тыс.
Дебби Дистанислоа из фонда помощи бездомным кошкам сообщила, что благодаря Stray у них получилось обратить внимание на свою благотворительную акцию. Разработчики игры из Annapurna Interactive стали платиновыми спонсорами и пожертвовали $ 4 тыс.
Нам удалось собрать $ 6,5 тыс. на лечение наших кошек, это просто поразительно. Теперь бездомный кот — звезда очень популярной видеоигры, и мы очень надеемся, что это поможет сообществу проявить больше сочувствия к бездомным животным.
Другие герои материала, представляющие различные благотворительные организации, также отметили, что Stray помогает привлекать к проблеме кошек больше внимания — это позволяет им находить единомышленников и собирать деньги на медикаменты и еду животным.
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