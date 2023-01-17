Видеоигра Stray помогает спасать настоящих кошек

Игра про бродячего кота в мире постапокалипсиса Stray позволяет помочь настоящим животным — на это обратили внимание журналисты PBS NewsHour, опубликовав несколько историй на эту тему.

Например, Брендан Гепсон из общества защиты животных рассказал, как раздавал коды к игре в обмен на пожертвование. В результате акция в «Твиттере» позволила собрать около $ 8 тыс.

Дебби Дистанислоа из фонда помощи бездомным кошкам сообщила, что благодаря Stray у них получилось обратить внимание на свою благотворительную акцию. Разработчики игры из Annapurna Interactive стали платиновыми спонсорами и пожертвовали $ 4 тыс.

Нам удалось собрать $ 6,5 тыс. на лечение наших кошек, это просто поразительно. Теперь бездомный кот — звезда очень популярной видеоигры, и мы очень надеемся, что это поможет сообществу проявить больше сочувствия к бездомным животным.

Другие герои материала, представляющие различные благотворительные организации, также отметили, что Stray помогает привлекать к проблеме кошек больше внимания — это позволяет им находить единомышленников и собирать деньги на медикаменты и еду животным.