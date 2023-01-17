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Нет, Вин Дизель не снимался в новых «Аватарах»

Нет, Вин Дизель не снимался в новых «Аватарах»
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Четыре года назад Вин Дизель опубликовал фото со съёмок «Аватара 2», где был он вместе с Джеймсом Кэмероном. Тогда все моментально (и вполне логично) предположили, что актёр снимается в фильме. Тем более сага сосредоточена на семье, что явно по душе Дизелю.

Как оказалось, что уже подтвердил Empire продюсер фильма Джон Ландау, это не так и Вин Дизель не снимался в «Аватаре 2» или последующих сиквелах. Актёр однажды просто пришёл на съёмки, поскольку он друг Кэмерона, и опубликовал фотографию. А всё остальное уже вообразили себе фанаты.

Впрочем, и сам Дизель делал откровенные намёки в своей публикации, отмечая, что «всегда хотел поработать с Джеймсом Кэмероном» и «всё получается, когда ждёшь».

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То самое фото

Фото: Вин Дизель

«Аватар 2» вышел в декабре и уже стал самым кассовым фильмом 2022 года. Ему осталось совсем немного до $ 2 млрд, после чего он станет самой кассовой картиной после начала пандемии и достигнет важного рубежа — сборы в $ 2 млрд назвали показателем успеха картины.

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