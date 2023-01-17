Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сюжет в Overwatch 2 могут добавить лишь к концу года

Сюжет в Overwatch 2 могут добавить лишь к концу года
Комментарии

Полноценная сюжетная кампания была представлена как одна из главных фишек сиквела Overwatch по сравнению с оригинальной игрой. Однако релиз режима несколько раз откладывали, хотя сама Overwatch 2 уже вышла в ноябре прошлого года.

Официально Blizzard не сообщала, когда сюжет появится в игре, но теперь появились намёки, что это может случиться лишь в последнем квартале 2023 года. На Amazon появились две книги, посвящённые истории Overwatch 2, — их выход намечен на октябрь и ноябрь, в то же время стоит ждать и обновления с игровым режимом.

Сборник рассказов Overwatch 2: Heroes Ascendant расскажет о приключениях Эш, Хандзо, Симметры, Аны и Солдата 76. Через месяц выйдет Overwatch: Declassified, на обложке которого можно узнать D.Va, Батиста и Мэй.

Фото: Amazon

За несколько месяцев после релиза геймеры не раз критиковали Overwatch 2 — на запуске разработчики не смогли справиться с наплывом игроков, в сиквеле остаётся большое количество багов, а Blizzard выполнила далеко не все данные сообществу обещания, включая сюжетную компанию.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023