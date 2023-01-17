Дети объясняют суть новой игры про Губку Боба

На канале игровой студии THQ Nordic вышел небольшой ролик, посвящённый предстоящему релизу о герое мультсериала Губке Бобе — платформеру SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Разработчики пригласили детей, которые опробовали игру и поделились своими впечатлениями. Юные тестировщики рассказали, что новинку отличает разнообразие уровней и несколько любопытных механик, а также раскрыли завязку сюжета — квадратный персонаж отправится в путешествие, чтобы спасти своих друзей.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake станет продолжением ремастера Battle for Bikini Bottom, вышедшего летом 2020 года. Релиз новой игры состоится 31 января 2023 года, она также выйдет в России и получит перевод на русский язык.