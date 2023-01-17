Дети объясняют суть новой игры про Губку Боба
Поделиться
На канале игровой студии THQ Nordic вышел небольшой ролик, посвящённый предстоящему релизу о герое мультсериала Губке Бобе — платформеру SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.
Разработчики пригласили детей, которые опробовали игру и поделились своими впечатлениями. Юные тестировщики рассказали, что новинку отличает разнообразие уровней и несколько любопытных механик, а также раскрыли завязку сюжета — квадратный персонаж отправится в путешествие, чтобы спасти своих друзей.
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake станет продолжением ремастера Battle for Bikini Bottom, вышедшего летом 2020 года. Релиз новой игры состоится 31 января 2023 года, она также выйдет в России и получит перевод на русский язык.
Комментарии
- 17 января 2023
-
20:50
-
20:00
-
19:36
-
18:51
-
18:22
-
18:21
-
17:40
-
17:36
-
17:14
-
16:46
-
16:22
-
16:13
-
15:45
-
15:44
-
15:16
-
14:56
-
14:51
-
14:46
-
14:23
-
14:02
-
13:41
-
13:22
-
13:19
-
12:52
-
12:28
-
12:25
-
11:55
-
11:30
-
10:45
-
10:16
-
09:42
- 16 января 2023
-
20:57
-
20:21
-
20:07
-
18:38
Партнерский контент