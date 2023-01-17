Джереми Реннер вернулся домой после ужасного несчастного случая

После двухнедельного пребывания в больнице Джереми Реннер вернулся домой. Об этом он рассказал у себя в соцсетях, отметив, что вместе с семьёй смотрел премьеру второго сезона сериала «Мэр Кингстауна». Актёр исполняет в нём главную роль.
Несмотря на то что мой мозг всё ещё затуманен во время выздоровления, я воодушевлён посмотреть первую серию второго сезона со своей семьёй дома.
Незадолго до этого в Сети начали распространяться слухи о том, что состояние актёра тяжёлое — и, возможно, ему придётся ампутировать ногу. Однако никакие серьёзные источники до сих пор не прокомментировали эту новость, а серьёзные СМИ сторонятся её.
Джереми Реннер попал в аварию, когда после рекордного снегопада начал расчищать снег на собственной снегоуборочной машине. В какой-то момент он вышел из транспорта, но, заметив, что тот начал съезжать по склону, попытался остановить его — так и попал под него, получив серьёзные травмы. Состояние называли очень тяжёлым, но стабильным.
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