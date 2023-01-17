С постеров «Мэра Кингстауна» убрали ранения Джереми Реннера после его травмы
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Платформа Paramount+ отредактировала промоматериалы ко второму сезону сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером — это произошло после того, как звезда «Мстителей» попала в аварию.
Например, на одном из постеров криминального триллера с лица актёра убрали следы крови. Один из создателей сериала Хью Диллон считает это хорошим решением, отмечая, что вся команда «Мэра Кингстауна» переживает за состояние Реннера.
Фото: PARAMOUNT+
2 января стало известно, что Джереми Реннер попал в серьёзную аварию со снегоуборочной машиной во время уборки снега. Актёр в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, около двух недель он находился под присмотром врачей — и вернулся домой лишь вчера, хотя сообщил, что пока не выздоровел полностью.
Новость по темеДжереми Реннер вернулся домой после ужасного несчастного случая
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