Режиссёр «Джона Уика» снимет экранизацию Rainbow Six Тома Клэнси

По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски снимет экранизацию романа Тома Клэнси Rainbow Six. В главной роли выступит Майкл Б. Джордан.
Картина выступит продолжением боевика 2021 года «Без жалости», в котором главную роль тоже сыграл Майкл Б. Джордан. Актёр вновь воплотит образ оперативника ЦРУ Джона Кларка. Джордан также выступит и продюсером ленты.
Деталей сюжета экранизации Rainbow Six нет. Известно, что дистрибьютором картины выступит Paramount Pictures. Компания хочет выпустить ленту в кинотеатрах, но окончательное решение по этому поводу ещё не принято.
Фильм «Без жалости» вышел в Amazon Prime и получил смешанные отзывы от аудитории и критиков. Возможно, Стахелски исправит ситуацию и продолжение сделает качественным.
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