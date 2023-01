В первый эпизод сериала The Last of Us всё же попали сцены, снятые российским режиссёром

Изначально пилотный эпизод сериала The Last of Us должен был снять российский режиссёр Кантемир Балагов. Из-за творческих разногласий постановщик покинул проект ещё в 2021 году и заявил, что его серию увидеть не получится.

Недавно Балагов отвечал на вопросы фанатов и отметил, что в дебютную серию всё же поместили сцены, отснятые им. Судя по намёкам, речь идёт о фрагменте, когда главные герои едут на машине, а в это же время терпит крушение самолёт.

Ещё Балагов отметил, что в первую серию попали 40% его материала, которые он отснял для первых 40 минут шоу. Постановкой остального времени занимался шоураннер Крейг Мейзин.

Фото: Twitter

The Last of Us можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке, но сервис в России не работает.