В первый эпизод сериала The Last of Us всё же попали сцены, снятые российским режиссёром
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Изначально пилотный эпизод сериала The Last of Us должен был снять российский режиссёр Кантемир Балагов. Из-за творческих разногласий постановщик покинул проект ещё в 2021 году и заявил, что его серию увидеть не получится.
Недавно Балагов отвечал на вопросы фанатов и отметил, что в дебютную серию всё же поместили сцены, отснятые им. Судя по намёкам, речь идёт о фрагменте, когда главные герои едут на машине, а в это же время терпит крушение самолёт.
Ещё Балагов отметил, что в первую серию попали 40% его материала, которые он отснял для первых 40 минут шоу. Постановкой остального времени занимался шоураннер Крейг Мейзин.
Фото: Twitter
The Last of Us можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке, но сервис в России не работает.
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