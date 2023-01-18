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События «Аватара 2» могли развернуться в космосе

События «Аватара 2» могли развернуться в космосе
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Недавно Рик Джаффа и Аманда Сильвер, которые работали над сценарием «Аватара 2»
совместно с режиссёром Джеймсом Кэмероном, рассказали, каким изначально мог быть фильм.

По словам Джаффа и Сильвер, у них и Кэмерона была идея сражения людей и На'ви в космосе. К тому же для этой концепции составили полноценный сценарий.

Была одна идея космического сражения с На'ви. Эта идея получила большое распространение, и мы много говорили об этом и спорили. Как это будет сочетаться с историей, которую мы рассказываем? Джеймс сказал: «Хорошо, дай мне несколько недель». Он написал блестящий сценарий.
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Проблема этой идеи была в том, что она никак не вписывалась в историю. В итоге даже от отличного сценария решили отказаться.

В конце концов весь сценарий был выброшен, потому что он просто не работал с историей, которую мы рассказывали.

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