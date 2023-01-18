СМИ: Microsoft уволит около 11 тыс. сотрудников

Как сообщают сразу несколько авторитетных изданий, Microsoft в скором времени уволит около 5% от всего штата. Сейчас в компании работают около 220 тыс. человек, то есть сокращения затронут приблизительно 11 тыс. сотрудников.

Ранее глава Microsoft Сатья Наделла заявлял, что в ближайшие два года корпорацию ждут серьёзные вызовы и отметил, что даже технологические гиганты не защищены от глобальных потрясений. Осенью корпорация призвала сократить расходы на сотрудников и различные корпоративы, а также уменьшила зарплаты в своих вакансиях приблизительно на 30%.

Как отмечают аналитики из Bloomberg, прирост продаж Microsoft за второй квартал фискального 2023 года составит всего 2%. Это самый медленный рост выручки компании с 2017 года. Ранее другие крупные корпорации также провели значительные сокращения. Так, Amazon уволила около 18 тыс. человек, а из «Твиттера» ушла половина штата.