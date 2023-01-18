В Genshin Impact вышло обновление 3.4 с Аль-Хайтамом и Яо Яо
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Утром 18 января клиент онлайн-игры Genshin Impact был обновлён до версии 3.4. Большой патч добавил двух персонажей, новую область на карте и оружие, а также серию игровых событий.
Часть контента доступна пользователям уже сейчас, остальное будет открываться по ходу шестинедельного патча до 1 марта.
Новость по темеЧто нужно знать про обновление 3.4 для Genshin Impact
Список нововведений, доступных уже сейчас:
- Два новых дендро-персонажа — пятизвёздочный лучник Аль-Хайтам и четырёхзвёздочная Яо Яо с копьём;
- Событийные баннеры. Молитвы позволят выбить двух новых героев, а также Сяо, Синь Янь и Юнь Цинь;
- Оружейный баннер c новыми предметами;
- Новая область — часть пустыни западнее Сумеру;
- Ряд внутриигровых событий и небольших обновлений.
Фото: HoYoverse
Уже завтра, 18 января, начнётся главный ивент «Ночная гармония струн» — фестиваль морских фонарей, по завершении которого можно будет забрать любого четырёхзвёздочного персонажа из региона Ли Юэ.
Чуть позже откроются баннеры с Е Лань и Ху Тао, а также другие события, в том числе и квест с бесплатным костюмом для Лизы.
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