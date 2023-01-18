В Genshin Impact вышло обновление 3.4 с Аль-Хайтамом и Яо Яо

Утром 18 января клиент онлайн-игры Genshin Impact был обновлён до версии 3.4. Большой патч добавил двух персонажей, новую область на карте и оружие, а также серию игровых событий.

Часть контента доступна пользователям уже сейчас, остальное будет открываться по ходу шестинедельного патча до 1 марта.

Новость по теме Что нужно знать про обновление 3.4 для Genshin Impact

Список нововведений, доступных уже сейчас:

Два новых дендро-персонажа — пятизвёздочный лучник Аль-Хайтам и четырёхзвёздочная Яо Яо с копьём;

Событийные баннеры. Молитвы позволят выбить двух новых героев, а также Сяо, Синь Янь и Юнь Цинь;

Оружейный баннер c новыми предметами;

Новая область — часть пустыни западнее Сумеру;

Ряд внутриигровых событий и небольших обновлений.

Фото: HoYoverse

Уже завтра, 18 января, начнётся главный ивент «Ночная гармония струн» — фестиваль морских фонарей, по завершении которого можно будет забрать любого четырёхзвёздочного персонажа из региона Ли Юэ.

Чуть позже откроются баннеры с Е Лань и Ху Тао, а также другие события, в том числе и квест с бесплатным костюмом для Лизы.