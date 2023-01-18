В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» будут обширные настройки доступности

Разработчики Hogwarts Legacy продолжают делиться подробностями проекта. На днях авторы рассказали об опциях доступности для людей с ограниченными возможностями. Всего в ролевой игре по «Гарри Поттеру» будет около 23 различных функций, которые можно будет настроить под себя.

Одной из главных опций станет преобразование текста в речь для слабовидящих игроков. Пользователи также смогут настроить размер субтитров, включить режим для дальтоников, увеличить контрастность текста и отключить графические эффекты вроде размытия в движении.

Кроме того, геймеры смогут настроить чувствительность стиков на геймпаде, воспользоваться автоприцеливанием для заклинаний и включить функцию высокой контрастности противников. А на PS5 появится эксклюзивная функция: управлять полётами на метле и призванных существах можно будет с помощью гироскопа на геймпаде.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, 4 апреля появится на PS4 и Xbox, а 25 июля доберётся до Nintendo Switch.