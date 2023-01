Авторы сериала The Last of Us рассказали о создании первого эпизода

Недавно вышла первая серия шоу The Last of Us. В честь этого состоялась премьера и первого выпуска подкаста от HBO, ведущим которого выступает Трой Бейкер, сыгравший Джоэла в обеих частях франшизы.

Его гостями выступают создатели сериала Крейг Мейзин и Нил Дракманн. В первом выпуске Бейкер, Дракманн и Мейзин обсудили дебютный эпизод и раскрыли некоторые интересные фрагменты — о них мы расскажем в этом материале.

Детали сериала The Last of Us и подробности первого эпизода

Крейг Мейзин давно хотел заняться экранизацией The Last of Us, но удачная возможность никогда не подворачивалась. В том числе и из-за геймдиректора Нила Дракманна, который сам работал над проектом по игре

Изначально Дракманн хотел сделать по игре фильм, но в итоге понял, что лучше снять сериал — кино вышло уж слишком бы большим. Затем геймдиректор познакомился с Мейзиным лично и они начали работать

В первую очередь создатели шоу хотели показать фанатам игры что-то новое и продемонстрировать, насколько вселенная The Last of Us большая

По большей части HBO доверила Мейзину работу над шоу из-за его успешного мини-сериала «Чернобыль». Как оказалось, HBO не зря надеялась на Мейзина

Мейзин и Дракманн хотели с помощью кордицепса показать пережившим COVID-19 зрителям более страшное заболевание, превращающее людей в чудовищ. Этим объясняется и начало шоу — научное объяснение болезни нужно было для контекста

Авторы шоу изменили обстоятельства встречи Элли и Джоэла, чтобы у последнего была мотивация двигаться вперёд и к чему-то идти

Первого заражённого, которого Джоэл встречает в игре — его сосед Джимми Куперс. Игрокам совсем не дали информации о нём, но в шоу это изменили. Место Джимми заняла парализованная пожилая женщина, и у зрителей с ней выстроилась более крепкая связь

Сериал The Last of Us официально не вышел в России.