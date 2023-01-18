EA втихую снизила характеристики Златана Ибрагимовича в FIFA 23. Геймеры устроили бойкот

На прошлой неделе EA Sports выпустила карточку «Центуриона» Златана Ибрагимовича в FIFA 23 Ultimate Team. Форвард «Милана» мог похвастаться невероятной скоростью, отличным ударом и большой ловкостью, что для таких футболистов — большая редкость.
Первое время карточка продавалась за 4 млн монет — это очень большая стоимость для такого игрока. Однако пользователи отмечали, что он того стоит: усиленный Златан легко отрывался даже от самых быстрых защитников, способен потолкаться и переиграть даже топовых ЦЗ на втором этаже. Кажется, в EA Sports подумали, что совершили ошибку, и решили втихую исправить некоторые характеристики карточки шведа. Изменения в первую очередь коснулись показателей ловкости и баланса — они отвечают за отзывчивость управления тем или иным футболистом. Кроме того, выносливость Златана опустилась до показателя в 61 — он сильно устаёт уже после первого тайма.
После этого футболист стал куда более тяжёлым на мяче и перестал пользоваться популярностью у игроков. И если на старте он продавался за 4 млн монет, то за сутки его цена упала почти в два раза — до 2,5 млн монет. Геймеры тем временем буквально уничтожают форумы, посвящённые режиму Ultimate Team. Они обвиняют EA в мошенничестве и требуют от компании большой компенсации за нанесённый ущерб.
Но зная EA, гнев пользователей вряд ли что-то изменит. Разработчики ранее сломали собственный трансферный рынок, когда решили ослабить футболистов с типом ускорения «продолжительное». Так что и этот инцидент, скорее всего, останется в памяти у игроков как очередной пиар-провал компании.
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