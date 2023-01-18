Valve могла заработать почти $ 300 млн на продажах последнего боевого пропуска к Dota 2

Аналитический портал Stratz опубликовал статистику покупок внутриигрового предмета Battle Pass, посвящённого чемпионату мира The International 11 по Dota 2.

По данным сервиса, за период с 1 сентября 2022 года по 12 января 2023 года пользователи потратили на боевой пропуск более $ 293 млн. Легче всего с деньгами расставались игроки из Китая ($ 26 млн), России ($ 24 млн) и США ($ 11 млн).

Таким образом, если бы Valve отправляла полноценные 25% в призовой фонд The International (в этот раз подобное происходило только до окончания турнира в октябре), то могла бы вновь установить рекорд — свыше 70 млн долларов.

Фото: Stratz

В то же время часть пользователей поставила под сомнение данные Stratz. Неизвестно, каким образом сервис смог получить доступ к данным всех игроков, к тому же часть геймеров получили боевые пропуски и уровни к ним бесплатно за выполнение заданий в игре.

Так, cтример и руководитель платёжного портала Battlepass.ru (с его помощью пользователи из России могут пополнить баланс Steam) Дмитрий finargot Плюснин считает, что настоящая сумма, которую выручили Valve, немного меньше.

Основываясь на инфе с нашего сайта, самой продаваемой вещью во время Battle Pass был Collector's Cache 1. Если учесть, что после игроки продолжали донатить так же активно (а это не так), то на момент окончания БП должно быть в районе 155 млн + сундуки Collector's Cache. В 200 млн я готов поверить, но никак не 293 млн.

Официально известна только сумма, которую Valve заработала с продаж Battle Pass и сокровищниц Collector's Cache до 30 октября — $ 69 млн, четверть из них была добавлена в призовой фонд TI11.