В «Аватаре 3» сюжет посвятят сыну главного героя
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Недавний выпуск подкаста Soundtracking With Edith Bowman посетил сам Джеймс Кэмерон. Режиссёр «Аватара» и «Аватара 2» рассказал, что в третьей части место рассказчика займёт не Джейк Салли, а его младший сын Лоак.
По словам постановщика, рассказчики всегда будут меняться, поэтому, начиная с триквела, эта роль достанется Лоаку, который появился в сиквеле «Аватара». Судя по всему, это отобразится и на сюжете — акцент с Джейка переместится на Лоака.
Лоак действительно стал тем персонажем, которого люди приняли. Он уже рассказчик — я раскрыл это ради того, чтобы людям было интересно подумать о том, что будет дальше. Джейк был нашим закадровым рассказчиком в первом и втором фильмах, а следующим станет Лоак.
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