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Стивен Спилберг: я бы хотел снять сериал в стиле «Мейр из Исттауна»

Стивен Спилберг: я бы хотел снять сериал в стиле «Мейр из Исттауна»
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Стивен Спилберг, режиссёр многих культовых фильмов, включая «Спасти рядового Райана», «Список Шиндлера» и «Поймай меня, если сможешь», признался в любви к сериалам. По словам культового постановщика, он с удовольствием бы занялся шоу в духе «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет.

У меня есть аппетит к полнометражным картинам, и когда-нибудь я сниму полнометражный сериал. Если бы кто-нибудь предложил мне снять «Мейр из Исттауна», я бы согласился… Это отлично поставленная история.

Спилберг также признался, что фильм «Линкольн» с Дэниелом Дэй-Льюисом мог стать сериалом, потому что крупные студии изначально отказывали постановщику в финансировании. Однако режиссёру всё же предложили сделку в кинокомпании 20th Century Fox, после чего сценарий шоу адаптировали под полнометражную ленту.

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