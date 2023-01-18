Пожизненно забаненный игрок остаётся владельцем команды-участницы Dota Pro Circuit

Киберспортсмен Бауыржан lilskrip Бисембаев, навсегда отстранённый от турниров по Dota 2 за попытки выдать себя за игрока другой команды, продолжает участие в главной профессиональной лиге Dota Pro Circuit — об этом со ссылкой на авторитетные источники сообщает Dota2.Ru.
По данным издания, капитан и владелец коллектива Thiuth Gaming после дисквалификации покинул состав команды и должен был передать права на место в DPC-лиге другому менеджеру. Однако новым менеджером оказался сам Бисембаев — он просто создал новый аккаунт в Discord.
Автор материала также указал несколько подозрительных моментов во время матчей команды: в одном случае Thiuth Gaming в странной ситуации позволила сопернику открыть счёт, а в другой раз — сдалась сразу после получаса игры. Возможно, lilskrip или члены коллектива делают ставки на матчи своей команды.
На момент публикации лиги организатор в лице компании PGL не отреагировал на запрос журналистов о проверке команды.
- 18 января 2023
-
16:50
-
16:12
-
16:05
-
15:36
-
15:31
-
15:19
-
15:05
-
14:58
-
14:34
-
14:32
-
14:18
-
14:03
-
13:54
-
13:39
-
13:03
-
12:56
-
12:41
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
10:08
-
09:41
- 17 января 2023
-
22:08
-
21:41
-
21:18
-
20:50
-
20:00
-
19:36
-
18:51
-
18:22
-
18:21
-
17:40
-
17:36
-
17:14
-
16:46