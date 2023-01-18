Пожизненно забаненный игрок остаётся владельцем команды-участницы Dota Pro Circuit

Киберспортсмен Бауыржан lilskrip Бисембаев, навсегда отстранённый от турниров по Dota 2 за попытки выдать себя за игрока другой команды, продолжает участие в главной профессиональной лиге Dota Pro Circuit — об этом со ссылкой на авторитетные источники сообщает Dota2.Ru.

По данным издания, капитан и владелец коллектива Thiuth Gaming после дисквалификации покинул состав команды и должен был передать права на место в DPC-лиге другому менеджеру. Однако новым менеджером оказался сам Бисембаев — он просто создал новый аккаунт в Discord.

Автор материала также указал несколько подозрительных моментов во время матчей команды: в одном случае Thiuth Gaming в странной ситуации позволила сопернику открыть счёт, а в другой раз — сдалась сразу после получаса игры. Возможно, lilskrip или члены коллектива делают ставки на матчи своей команды.

На момент публикации лиги организатор в лице компании PGL не отреагировал на запрос журналистов о проверке команды.