CD Projekt: мы не работали со звездой фильмов для взрослых

Оказалось, что польская порноактриса Банни Марти не занята ни в одном новом проекте CD Projekt RED. Ранее девушка публиковала фото в костюме для захвата движений якобы из студии, где создаётся новая игра. Разработчики официально заявили, что не сотрудничают с Марти, а её фото — фейк.

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CD Projekt RED не сотрудничает с Банни Марти, и место на её фото — не наша студия по захвату движений.

Напомним: сейчас CD Projekt RED работает над несколькими проектами — над новым приключением по вселенной «Ведьмак», а также над игрой под кодовым названием Hadar и над грядущим масштабным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Phantom Liberty выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, оставив в стороне прошлые консоли.