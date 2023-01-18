Новый трейлер Forspoken попытался оправдать завышенные требования игры на ПК

Издатель Square Enix опубликовал трейлер с особенностями ПК-версии экшена Forspoken. Среди них: поддержка технологии AMD Fidelity FX для повышения разрешения, поддержка клавиатуры с мышью и другое.
Также в ПК-версии заявлены плавный игровой процесс благодаря высокому FPS и поддержка сверхшироких экранов с соотношением сторон 32:9. Ещё в ролике показали отличия в графических настройках.
Судя по всему, особенности ПК-версии должны впечатлить игроков, поскольку системные требования проекта очень высокие. Для комфортной игры понадобятся как минимум 24 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже RX 6700 XT на 12 ГБ или RTX 3070 на 8 ГБ.
Forspoken — экшен о девушке по имени Фрей, которая из Нью-Йорка попадает в фантастический мир. В игре будет паркур, а большая роль отведена применению магии.
Forspoken выйдет 24 января на ПК и PS5.
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