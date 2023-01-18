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Продажи смартфонов во всём мире упали на 11%. Лидером остаётся Apple

Продажи смартфонов во всём мире упали на 11%. Лидером остаётся Apple
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В 2022 году продажи смартфонов просели на 11% — всего было реализовано менее 1,2 млрд экземпляров. А в четвёртом квартале того же года поставки телефонов упали на целых 17% — это худший показатель за последние 10 лет. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys.

Падение продаж эксперты объясняют сложной экономической ситуацией на мировом рынке.

Поставщики смартфонов боролись в сложных макроэкономических условиях в течение всего 2022 года. Четвёртый квартал знаменует собой худшие годовые показатели и показатели четвёртого квартала за десятилетие.
Продажи смартфонов в 2022 году

Продажи смартфонов в 2022 году

Фото: Canalys

Лидером рынка смартфонов в четвёртом квартале 2022-го осталась Apple — компании удалось достигнуть самой высокой квартальной доли рынка в 25%. Samsung смогла «отжать» 20%, а доля Xiaomi достигла отметки 11%.

Доли рынка смартфонов у крупнейших производителей

Доли рынка смартфонов у крупнейших производителей

Фото: Canalys

Доли рынка смартфонов у крупнейших компаний в четвёртом квартале 2022-го

  1. Apple, доля рынка — 25%.
  2. Samsung, доля рынка — 20%.
  3. Xiaomi, доля рынка — 11%.
  4. OPPO, доля рынка — 10%.
  5. Vivo, доля рынка — 8%.
  6. Остальные, доля рынка — 26%.

По заверению аналитиков, во второй половине текущего года ожидается незначительный рост рынка смартфонов.

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