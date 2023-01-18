Продажи смартфонов во всём мире упали на 11%. Лидером остаётся Apple

В 2022 году продажи смартфонов просели на 11% — всего было реализовано менее 1,2 млрд экземпляров. А в четвёртом квартале того же года поставки телефонов упали на целых 17% — это худший показатель за последние 10 лет. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys.

Падение продаж эксперты объясняют сложной экономической ситуацией на мировом рынке.

Поставщики смартфонов боролись в сложных макроэкономических условиях в течение всего 2022 года. Четвёртый квартал знаменует собой худшие годовые показатели и показатели четвёртого квартала за десятилетие.

Продажи смартфонов в 2022 году Фото: Canalys

Лидером рынка смартфонов в четвёртом квартале 2022-го осталась Apple — компании удалось достигнуть самой высокой квартальной доли рынка в 25%. Samsung смогла «отжать» 20%, а доля Xiaomi достигла отметки 11%.

Доли рынка смартфонов у крупнейших производителей Фото: Canalys

Доли рынка смартфонов у крупнейших компаний в четвёртом квартале 2022-го

Apple, доля рынка — 25%. Samsung, доля рынка — 20%. Xiaomi, доля рынка — 11%. OPPO, доля рынка — 10%. Vivo, доля рынка — 8%. Остальные, доля рынка — 26%.

По заверению аналитиков, во второй половине текущего года ожидается незначительный рост рынка смартфонов.