Продажи смартфонов во всём мире упали на 11%. Лидером остаётся Apple

В 2022 году продажи смартфонов просели на 11% — всего было реализовано менее 1,2 млрд экземпляров. А в четвёртом квартале того же года поставки телефонов упали на целых 17% — это худший показатель за последние 10 лет. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys.
Падение продаж эксперты объясняют сложной экономической ситуацией на мировом рынке.
Поставщики смартфонов боролись в сложных макроэкономических условиях в течение всего 2022 года. Четвёртый квартал знаменует собой худшие годовые показатели и показатели четвёртого квартала за десятилетие.
Продажи смартфонов в 2022 году
Фото: Canalys
Лидером рынка смартфонов в четвёртом квартале 2022-го осталась Apple — компании удалось достигнуть самой высокой квартальной доли рынка в 25%. Samsung смогла «отжать» 20%, а доля Xiaomi достигла отметки 11%.
Доли рынка смартфонов у крупнейших производителей
Фото: Canalys
Доли рынка смартфонов у крупнейших компаний в четвёртом квартале 2022-го
- Apple, доля рынка — 25%.
- Samsung, доля рынка — 20%.
- Xiaomi, доля рынка — 11%.
- OPPO, доля рынка — 10%.
- Vivo, доля рынка — 8%.
- Остальные, доля рынка — 26%.
По заверению аналитиков, во второй половине текущего года ожидается незначительный рост рынка смартфонов.
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