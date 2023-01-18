Магия и волшебники: синематик к скорому выходу Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

WB Games выпустила кинематографический трейлер Hogwarts Legacy, который напоминает о скором релизе ролевого экшена. В ролике нет сюжетных спойлеров — мы лишь видим, как сова из Хогвартса отправляется на поиски главного героя с приглашением в школу магии.
Hogwarts Legacy — одна из главных игр 2023 года, продажи которой уже показывают колоссальный интерес к новинке, хотя до релиза остаётся ещё несколько недель. Аналитики в один голос говорят, что «Хогвартс» ждёт огромный успех, если качество продукта не подкачает.
Игра выходит 10 февраля (7-го числа для покупателей премиального издания) на ПК, PS5 и Xbox Series. 4 апреля ожидается запуск на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch. На прохождение сюжета уйдёт около 35 часов, а на полное прохождение — около 70–75 часов.
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