Ченнинг Татум умолял убить его героя в сиквеле «Броска кобры»

Ченнинг Татум дал интервью Vanity Fair, будучи подключённым к детектору лжи. В беседе с журналистом голливудский актёр признался, что он просил авторов убить его героя Дьюка в начале фильма «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (2013).
От первого фильма я отказывался семь раз, но они хотели именно меня. И я должен был в нём сняться. В сиквеле я просто не хотел фигурировать.
По сюжету второй части «Броска кобры» Дьюка в исполнении Татума убивают с большей частью его команды. В результате остальные члены организации решают отомстить убийцам.
Ченнинг Татум не раз признавался, что ненавидит экранизацию «Броска кобры», хотя в детстве он обожал игрушки и мультфильмы по этой вселенной.
Честно говоря, я, бл***, ненавижу этот фильм.
Некдавно Татум заявил, что он хочет сыграть главную роль в ремейке культовой мистической мелодрамы «Привидение», однако окончательное решение ещё не принято. Когда именно выйдет переосмысление ленты, неизвестно, но это произойдёт не раньше 2024 года.
- 18 января 2023
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