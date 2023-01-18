Amazon впервые за 28 лет уволит 18 000 человек

Amazon запустила процесс сокращения 18 тыс. сотрудников. Это самая масштабная волна сокращений в её истории — корпорация существует более 28 лет. Топ-менеджеры уволят специалистов из отделов кадров и официальных магазинов. Об этой масштабной волне сокращений в начале месяца объявлял генеральный директор корпорации Энди Джасси.

Amazon сокращает работников после масштабного найма во время пандемии COVID-19. К концу 2021-го штат компании составлял 1,6 млн человек, а в 2019-м в ней трудились 798 тыс. работников.

Компания также сталкивается с замедлением продаж, ростом расходов и ухудшением экономических перспектив. В дополнение к увольнениям Amazon ввела мораторий на найм штатных сотрудников и замедлила расширение складских помещений, а также закрыла некоторые экспериментальные проекты.

Совсем недавно о массовом сокращении сотрудников объявила и Microsoft. Глава корпорации Сатья Наделла заявил, что это очень тяжёлое, но вынужденное решение.