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Первую серию The Last of Us за два дня посмотрели более 10 млн зрителей

Первую серию The Last of Us за два дня посмотрели более 10 млн зрителей
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Сериал The Last of Us оказался очень успешным. Шоу получило высочайшие оценки критиков и аудитории. Об этом говорят и цифры — HBO сообщила, что за два дня с момента старта сериал посмотрели более 10 млн зрителей.

Это очень внушительные результаты. Вероятно, со временем статистика будет только улучшаться. Примечательно, что шоу показало лучший старт на HBO после «Дома дракона» и «Подпольной империи», собрав 4,7 млн зрителей.

Фото: HBO

The Last of Us — шоу по одноимённой игре, рассказывающее о путешествии контрабандиста Джоэла и девочки Элли. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.

В России сериал официально посмотреть нельзя, но есть вероятность, что такая возможность появится через какое-то время.

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