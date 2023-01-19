Джеймс Ганн хочет работать с актёрами «Стражей Галактики» и после выхода третьей части
Поделиться
Несмотря на то что третья часть «Стражей Галактики» станет заключительной для текущего состава команды, Джеймс Ганн не собирается прощаться с самими актёрами. Режиссёр хочет и дальше работать с ними, только в других проектах.
Об этом известный режиссёр рассказал в интервью Empire. По его словам, каждый из актёрского состава очень близок ему.
Этот актёрский состав близок мне, как семья. Я не могу передать вам, насколько я близок с Крисом Праттом, Помой Клементьефф, Дейвом Батистой, Зои Салданой и Карен Гиллан. Я уверен, что буду снова работать с этими людьми. Вероятно, для других проектов.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая 2023 года. После этого фильма привычный состав команды изменится навсегда. Кто в нём останется, неизвестно.
Комментарии
- 19 января 2023
-
12:41
-
12:30
-
12:03
-
11:26
-
10:40
-
10:08
-
09:25
- 18 января 2023
-
21:44
-
21:28
-
21:04
-
20:31
-
20:29
-
19:48
-
19:14
-
19:05
-
18:41
-
18:28
-
17:49
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
16:50
-
16:12
-
16:05
-
15:36
-
15:31
-
15:19
-
15:05
-
14:58
-
14:34
-
14:32
-
14:18
-
14:03
-
13:54
-
13:39
Партнерский контент