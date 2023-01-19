Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн хочет работать с актёрами «Стражей Галактики» и после выхода третьей части

Джеймс Ганн хочет работать с актёрами «Стражей Галактики» и после выхода третьей части
Комментарии

Несмотря на то что третья часть «Стражей Галактики» станет заключительной для текущего состава команды, Джеймс Ганн не собирается прощаться с самими актёрами. Режиссёр хочет и дальше работать с ними, только в других проектах.

Об этом известный режиссёр рассказал в интервью Empire. По его словам, каждый из актёрского состава очень близок ему.

Этот актёрский состав близок мне, как семья. Я не могу передать вам, насколько я близок с Крисом Праттом, Помой Клементьефф, Дейвом Батистой, Зои Салданой и Карен Гиллан. Я уверен, что буду снова работать с этими людьми. Вероятно, для других проектов.
Мультфильм «Кот в сапогах 2» невероятно удивляет. Такого явно никто не ожидал Мультфильм «Кот в сапогах 2» невероятно удивляет. Такого явно никто не ожидал

«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая 2023 года. После этого фильма привычный состав команды изменится навсегда. Кто в нём останется, неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023