В 2022 году в России сильно выросло пиратство

По информации газеты «Коммерсантъ», в 2022 году российским медиахолдингам и видеосервисам пришлось бороться с пиратством активнее, чем раньше. Так, выросло количество ссылок на нелегальные копии, а ещё возросло количество судебных разбирательств. Рост пиратства связан прежде всего с уходом из России зарубежных компаний.
По состоянию на январь 2023 года число заблокированных пиратских ссылок превысило 76,5 млн, а в июле 2022-го показатель составлял 62 млн. Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин отметил, что трафик на пиратские ресурсы в прошлом году удвоился.
Точный объём оценить сложно, но, по нашей оценке, трафик на такие ресурсы по сравнению с 2021 годом удвоился. Основной спрос и предложение пришлись на их контент, а российский оригинальный контент пострадал в меньшей степени.
Гендиректор Premier Софья Митрофанова подчеркнула, что пиратство также ударило и по российским компаниям. Только за 2022 год было удалено множество ссылок на «Капельника», второй сезон «Игры на выживание» и «Ресторана по понятиям».
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