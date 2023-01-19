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Когда выйдет третий сезон сериала «Тед Лассо»

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартует весной
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Apple наконец поделилась первым кадром из третьего сезона «Теда Лассо», в котором тренер встречается со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который теперь возглавляет «Вест Хэм Юнайтед». Также компания назвала дату выхода: продолжение истории Теда Лассо мы увидим этой весной, точной датой релиза и другими деталями авторы поделятся позднее.

Третий сезон «Теда Лассо» может стать финальным для всего шоу — по крайней мере, об этом заявил сценарист и исполнитель роли Роя Кента Бретт Голдстин. Однако если у создателей появятся идеи по продолжению, то создатели вряд ли остановятся на достигнутом.

«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь.

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