Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартует весной

Apple наконец поделилась первым кадром из третьего сезона «Теда Лассо», в котором тренер встречается со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который теперь возглавляет «Вест Хэм Юнайтед». Также компания назвала дату выхода: продолжение истории Теда Лассо мы увидим этой весной, точной датой релиза и другими деталями авторы поделятся позднее.
Третий сезон «Теда Лассо» может стать финальным для всего шоу — по крайней мере, об этом заявил сценарист и исполнитель роли Роя Кента Бретт Голдстин. Однако если у создателей появятся идеи по продолжению, то создатели вряд ли остановятся на достигнутом.
«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь.
- 19 января 2023
-
14:16
-
14:02
-
13:33
-
13:12
-
13:01
-
12:41
-
12:30
-
12:03
-
11:26
-
10:40
-
10:08
-
09:25
- 18 января 2023
-
21:44
-
21:28
-
21:04
-
20:31
-
20:29
-
19:48
-
19:14
-
19:05
-
18:41
-
18:28
-
17:49
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
16:50
-
16:12
-
16:05
-
15:36
-
15:31
-
15:19
-
15:05
-
14:58
-
14:34