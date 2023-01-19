Google закрыла облачный сервис Stadia
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Утром 19 января Google закрыла Stadia — облачный сервис, позволяющий играть в различные проекты с помощью стриминга. В компании поблагодарили игроков, команду разработчиков, партнёров и сообщество за поддержку и официально объявили об отключении серверов.
Нашим игрокам и партнёрам, нашей команде, сообществу и болельщикам: спасибо за всё. Сегодня мы покидаем облако. Будьте добры друг к другу и берегите себя.
Google Stadia запустили в ряде стран в 2019 году. В феврале 2021-го из-за отсутствия интереса у аудитории компания поменяла модель развития сервиса, однако на популярности платформы от Google это почти никак не сказалось. О закрытии Stadia в компании объявили в сентябре, после чего многие компании, включая Rockstar и Ubisoft, открыли возможность перенести прогресс и сохранения на ПК и другие платформы.
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