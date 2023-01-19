Фильм о жизни Майкла Джексона поставит автор «Тренировочного дня» и «Освобождения»

Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Lionsgate наконец нашла режиссёра фильма о Майкле Джексоне. Продюсеры выбрали Антуана Фукуа — постановщика «Тренировочного дня» и недавнего «Освобождения» с Уиллом Смитом. При этом актёра на главную роль до сих пор не выбрали.
Сюжет байопика «Майкл» расскажет практически обо всей жизни Майкла Джексона: от тяжёлого детства до начала карьеры в группе Jackson 5 и смерти в июне 2009 года. Согласно источникам Deadline, авторы планируют охватить даже самые спорные моменты карьеры легендарного артиста.
Сценарий «Майкла» написал Джон Логан («Гладиатор», «Скайфолл»), а продюсером выступит Грэм Кинг, работавший над недавней «Богемской рапсодией» о солисте группы Queen Фредди Меркьюри. У картины пока нет даже приблизительной даты выхода.
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