Источник: Ubisoft выпустит 12 игр до апреля 2024 года
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Пока все обсуждают проблемы и печальное будущее Ubisoft, известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о планах компании на следующий финансовый год, который начнётся 1 апреля 2023 года и закончится 31 марта 2024-го.
Согласно информации, компания хочет выпустить как минимум 12 игр, притом четыре из них выйдут на мобильных устройствах.
Игры, которые хочет выпустить Ubisoft в следующем финансовом году
- The Division: Heartland
- The Settlers: New Allies
- Avatar: Frontiers of Pandora
- xDefiant
- Assassin's Creed Mirage
- Skull and Bones
- The Crew 3
- Assassin’s Creed Nexus (VR-игра для Oculus)
Мобильные проекты
- The Division Resurgence
- Rainbow Six Mobile
- Assassin's Creed: Codename Jade
- Assassin's Creed для Netflix
Потенциально надеяться можно на игру по «Аватару», Assassin's Creed Mirage, The Settlers и The Crew 3. Остальные проекты, включая печально известную Skull and Bones, доверия не вызывают.
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