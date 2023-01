Источник: Ubisoft выпустит 12 игр до апреля 2024 года

Пока все обсуждают проблемы и печальное будущее Ubisoft, известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о планах компании на следующий финансовый год, который начнётся 1 апреля 2023 года и закончится 31 марта 2024-го.

Согласно информации, компания хочет выпустить как минимум 12 игр, притом четыре из них выйдут на мобильных устройствах.

Игры, которые хочет выпустить Ubisoft в следующем финансовом году

The Division: Heartland

The Settlers: New Allies

Avatar: Frontiers of Pandora

xDefiant

Assassin's Creed Mirage

Skull and Bones

The Crew 3

Assassin’s Creed Nexus (VR-игра для Oculus)

Мобильные проекты

The Division Resurgence

Rainbow Six Mobile

Assassin's Creed: Codename Jade

Assassin's Creed для Netflix

Потенциально надеяться можно на игру по «Аватару», Assassin's Creed Mirage, The Settlers и The Crew 3. Остальные проекты, включая печально известную Skull and Bones, доверия не вызывают.