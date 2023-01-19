Фото: испуганная Дженна Ортега в новом трейлере хоррора «Крик 6»

Авторы «Крика 6» вслед за новым трейлером и постером презентовали кадры из хоррора, на них представлена испуганная Тара Карпентер, которую играет звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега.
Дженна Ортега в хорроре «Крик 6»
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Режиссёрами ленты выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Ожидается, что сюжетно фильм продолжит события пятой части. При этом сюжет впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.
Звезда франшизы Мелисса Баррера ранее заявила, что «Крик 6» будет в разы кровавее прошлой картины. Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.
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