Военные научились обманывать искусственный интеллект уловкой из Metal Gear Solid

Фанаты Metal Gear знают, что в играх серии Хидео Кодзима создал абсурдную, но при этом уникальную маскировку с помощью картонной коробки. Герои игр серии прячутся от врагов, прикрывшись большой коробкой. Эта механика давно породила целый ворох мемов, и, как оказалось, её взяли на вооружение реальные военные. Они с её помощью научились обманывать роботов с развитым искусственным интеллектом.
Об этом рассказал редактор издания The Economist Шашанк Джоши — он специализируется на вопросах обороны. Шашанк опубликовал отрывок из книги об ИИ в вооружённых силах. В ней автор Пол Шарре поделился историей о группе морских пехотинцев, которые использовали различные уловки для улучшения алгоритма обнаружения человека роботом.
Скриншот из игры Metal Gear Solid 5
Фото: Konami
Восемь морских пехотинцев припарковали робота с искусственным интеллектом посреди кольцевой дороги и сыграли в игру: победителем считался тот, кто мог добраться до робота с большого расстояния, не будучи обнаруженным. И все восемь солдат смогли это сделать. Они пробовали самые разные тактики, один даже притворялся деревом. В итоге они поняли, что идеальная тактика — прятаться от робота в картонной коробке.
Как объясняется в книге, система искусственного интеллекта была обучена обнаруживать идущих или бегающих людей, а не тех, кто кувыркается или прячется в коробках. В любом случае выходит, что ещё одно «предсказание» Хидео Кодзимы воплотилось в реальность.
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