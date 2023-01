Соавтор The Last of Us расстроен, что его не упомянули в сериале по «Одним из нас»

Соавтор игр The Last of Us и Uncharted 4 Брюс Стрейли ушёл из Naughty Dog ещё в 2017-м. Выяснилось, что он обвинил создателей сериала The Last of Us («Одни из нас»), в том числе бывшего коллегу Нила Дракманна в том, что его заслуги не отметили в первом эпизоде.

Стрейли помогал Дракманну создать мир и персонажей The Last of Us, и в титрах сериальной адаптации он не указан. Чтобы не происходило подобных, по его мнению, казусов, он предложил создать специальный профсоюз, защищающий авторов игр.

То, что кто-то участвовал в создании этого мира и этих персонажей, не получает ни упоминания, ни пяти центов за свой труд — это ужасно. Возможно, ситуацию в игровой индустрии исправят профсоюзы, которые смогут защитить авторов.

Журналисты LA Times попросили HBO и Sony прокомментировать отсутствие Стрейли в титрах сериала. Но авторы пока не дали официального ответа.