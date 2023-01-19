Китайская NetEase уничтожила статую по Warcraft. Компания теперь ненавидит Blizzard

23 января этого года китайская NetEase и американская Blizzard завершат свои партнёрские отношения, которые длились 14 лет. Компании не смогли решить внутренние проблемы, чтобы остаться компаньонами. В результате онлайн-хиты World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo 3 и другие проекты больше не будут доступны в Китае.

Чтобы продемонстрировать своё отношение к Blizzard, сотрудники NetEase решили прилюдно расколошматить кувалдами большую статую орка с двуручным топором Кровавый вой, который по лору Warcraft принадлежал Грому Адскому Крику. Скульптура более десяти лет украшала вид одного из офисов NetEase.

Процесс уничтожения статуи сотрудники NetEase «крутили» в прямом эфире в одной из популярных китайских соцсетей. Пик онлайна составил более 30 тыс. человек. Отрывки трансляции в итоге быстро разошлись по всей сети.

Фото: Соцсети NetEase

Сотрудникам, которые участвовали в разрушении скульптуры, бесплатно дали напиток Blizzard Green Tea. На местном сленге понятие «зелёный чай» обозначает тех, кто старается казаться добрым и милым человеком, но по факту оказывается расчётливым и жадным.