Алеку Болдуину всё же предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

Голливудскому актёру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Трагедия произошла на съёмках вестерна «Ржавчина» в 2021 году. Артист случайно застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и серьёзно ранил режиссёра Джоэла Соуса.
Главного оружейника картины Ханну Гутьеррес-Рид тоже обвинили в непредумышленном убийстве. Обоим грозит максимум пять лет тюремного срока, если суд признает их вину. Помощник режиссёра Дэйв Холлс, которому тоже выдвинули обвинения в небрежном использовании оружия, согласился получить условный арест и шесть месяцев испытательного срока.
Обвинения выдвинул прокурор Эндрю Риб. Он уверен, что если бы с реквизитом на съёмочной площадке обращались не так пренебрежительно, то Галина Хатчинс сейчас была бы жива.
Улики ясно доказывают преступное пренебрежение безопасностью на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». В Нью-Мексико нет места съёмочным площадкам, которые не принимают приверженность нашего штата оружейной и общественной безопасности.
Ещё в 2021-м Болдуин заявлял, что не направлял оружие на человека и никогда не нажал бы на курок. Даже спустя столько времени он не верит в произошедшее и считает эту трагедию дурным сном.
- 19 января 2023
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:27
-
19:07
-
18:38
-
17:49
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:58
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:00
-
14:34
-
14:16
-
14:02
-
13:33
-
13:12
-
13:01
-
12:41
-
12:30
-
12:03
-
11:26
-
10:40
-
10:08
-
09:25
- 18 января 2023
-
21:44
-
21:28
-
21:04
-
20:31
-
20:29