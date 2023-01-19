Алеку Болдуину всё же предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

Голливудскому актёру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Трагедия произошла на съёмках вестерна «Ржавчина» в 2021 году. Артист случайно застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и серьёзно ранил режиссёра Джоэла Соуса.

Главного оружейника картины Ханну Гутьеррес-Рид тоже обвинили в непредумышленном убийстве. Обоим грозит максимум пять лет тюремного срока, если суд признает их вину. Помощник режиссёра Дэйв Холлс, которому тоже выдвинули обвинения в небрежном использовании оружия, согласился получить условный арест и шесть месяцев испытательного срока.

Обвинения выдвинул прокурор Эндрю Риб. Он уверен, что если бы с реквизитом на съёмочной площадке обращались не так пренебрежительно, то Галина Хатчинс сейчас была бы жива.

Улики ясно доказывают преступное пренебрежение безопасностью на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». В Нью-Мексико нет места съёмочным площадкам, которые не принимают приверженность нашего штата оружейной и общественной безопасности.

Ещё в 2021-м Болдуин заявлял, что не направлял оружие на человека и никогда не нажал бы на курок. Даже спустя столько времени он не верит в произошедшее и считает эту трагедию дурным сном.