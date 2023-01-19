Коллегу Дженны Ортеги по сериалу «Уэнсдей» обвинили в сексуальном насилии

Пользовательница сети под ником Милькевич обвинила звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнса Уайта в изнасиловании молодых девушек. Обвинительница утверждает, что Уайт с друзьями устраивал тусовки, где опаивал юных фанаток и принуждал их к сексу.
Милькевич призналась, что была на одной из подобных вечеринок. По её словам, Перси Хайнс Уайт напал на неё, когда она была пьяной. Она отметила, что у неё есть доказательства насилия со стороны актёра.
Милькевич также отметила, что Уайт шантажировал её и её подруг откровенными снимками, которые он публиковал в сети. Одна из девушек подала на актёра в суд, но её заявление правоохранительные органы не приняли.
Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, отвратительно. Он изнасиловал меня в своём подвале, а когда позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, всё ли со мной в порядке.
Обвинения жертвы опубликовали под хештегом #cancelpercy («отмените Перси») — это привлекло большое внимание его фанатов. В сети всплыли другие заявления о насилии со стороны актёра. Уайт уже закрыл комментарии в своих соцсетях.
- 19 января 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:27
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:27
-
19:07
-
18:38
-
17:49
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:58
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:00
-
14:34
-
14:16
-
14:02
-
13:33
-
13:12
-
13:01
-
12:41
-
12:30
-
12:03
-
11:26
-
10:40
-
10:08
-
09:25
- 18 января 2023
-
21:44