Коллегу Дженны Ортеги по сериалу «Уэнсдей» обвинили в сексуальном насилии

Пользовательница сети под ником Милькевич обвинила звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнса Уайта в изнасиловании молодых девушек. Обвинительница утверждает, что Уайт с друзьями устраивал тусовки, где опаивал юных фанаток и принуждал их к сексу.

Милькевич призналась, что была на одной из подобных вечеринок. По её словам, Перси Хайнс Уайт напал на неё, когда она была пьяной. Она отметила, что у неё есть доказательства насилия со стороны актёра.

Милькевич также отметила, что Уайт шантажировал её и её подруг откровенными снимками, которые он публиковал в сети. Одна из девушек подала на актёра в суд, но её заявление правоохранительные органы не приняли.

Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, отвратительно. Он изнасиловал меня в своём подвале, а когда позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, всё ли со мной в порядке.

Обвинения жертвы опубликовали под хештегом #cancelpercy («отмените Перси») — это привлекло большое внимание его фанатов. В сети всплыли другие заявления о насилии со стороны актёра. Уайт уже закрыл комментарии в своих соцсетях.