«Трон» возвращается! Джаред Лето готовится к съёмкам «Трона: Арес»

Disney запустила в производство новую часть «Трона» с подзаголовком «Арес». Одну из главных ролей исполнит Джаред Лето, а съёмки стартуют в августе этого года в Ванкувере. Джаред также выступает одним из продюсеров проекта.

По данным Deadline, изначально ленту должен был поставить режиссёр Гарт Дэвис («Лев», «Мария Магдалина»), но в итоге её доверили Хоакиму Роннингу, который работал над «Малефисентой: Владычицей тьмы» и «Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Подробности сюжета авторы пока не раскрывают, но уже известно, что проект станет прямым продолжением «Трона: Наследие» 2010 года. Также непонятно, кто приложит руку к саундтреку — к музыке «Наследия» приложила культовая группа Daft Punk. Пока неясно, воссоединится ли дуэт для нового «Трона».