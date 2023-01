В сериале The Last of Us вирус распространился через муку и сахар

В новости есть небольшие спойлеры к cериалу The Last of Us

Создатели сериала The Last of Us рассказали, как гриб кордицепс уничтожил большую часть человечества. BBC опубликовал аудиоотрывок из второй серии, где Джоэл рассказывает о распространении мутировавшего вируса.

По словам Джоэла, велика вероятность, что кордицепсу удалось мутировать и попасть в самые разные продукты питания, в том числе сахар и муку. В результате блюда вроде бутербродов, различных хлопьев, бисквитов и блинов заразили основную массу населения планеты.

Герой отметил, что все испорченные продукты одновременно попали на прилавки магазинов, и это спровоцировало молниеносное распространение мутировавшего кордицепса.

Испорченная еда оказалась на полках магазинов примерно в одно и то же время, в четверг. Люди всё это покупали и ели, скажем, в четверг вечером или в пятницу утром. Шли дни, и они начинали заболевать. Днём или вечером им становилось хуже. И потом они начали друг друга кусать.

Джоэл и его дочь не заразились потому, что они не ели продукты с испорченным сахаром и мукой. Джоэл был на специальной диете, а Сара каким-то чудом не ела блюда из испорченной муки и сахара. В оригинальной игре вирус распространялся через споры, которые «витали» в воздухе.

В начале месяца авторы экранизации The Last of Us Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин признались, что они решили сделать шоу более реалистичным. Они учли события, связанные с реальной пандемией COVID-19, и постарались научно обосновать появление в мире сериала вируса, который возник из настоящих грибов семейства Кордицепс.

Новость по теме В сериале The Last of Us научно объяснят зарождение зомби-вируса

Второй эпизод сериала The Last of Us выйдет 22 января.