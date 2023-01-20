Его не остановить. «Чебурашка» заработал уже более 4,5 млрд рублей

Несмотря на то, что с премьеры «Чебурашки» прошло достаточно времени, картина всё равно продолжает приносить прибыль своим создателям. 15 января сборы фильма достигли 4 млрд, а на сегодняшний день лента собрала уже больше 4,5 млрд.

С такой динамикой картина легко соберет и 5 млрд, к тому же впереди выходные, которые наверняка сильно повлияют на сборы. Фильм даже наверняка сможет собрать больше 5 млрд.

Фото: ЕАИС

«Чебурашка» — семейный фильм, снятый Дмитрием Дьяченко, который поставил трилогию «Последний богатырь». По большей части эта картина — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмов в истории России, обогнав даже «Аватара» Джеймса Кэмерона.