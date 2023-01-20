Свежий ролик по Atomic Heart в стиле советских мультфильмов посвятили навыку «Стужа»
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Разработчики шутера Atomic Heart из студии Mundfish начали выкладывать серию роликов о способностях, которые может получить главный герой проекта. Сами видео не будут длиться долго — они похоже на то, что делали авторы Fallout и BioShock.
Сам ролик выполнен в стиле советской мультипликации. В ролике пионер идёт по улице и видит, как некий мужчина испражняется на цветок. Пионер применяет навык «Стужа» и замораживает мужчину. После этого он умирает.
Судя по всему, до релиза авторы будут делиться подобными роликами и показывать, какие навыки смогут применять игроки.
Релиз Atomic Heart намечен на 21 февраля для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. ПК-версия тайтла будет эксклюзивом VK Play в странах СНГ.
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