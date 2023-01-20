Авторы Fallout: New Vegas хотели сделать игру по «Аватару 2»
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Недавно глава студии Obsidian Фергюс Уркхарт пообщался с журналистом издания Gamespressure и рассказал, что когда-то он вёл переговоры с командой Джеймса Кэмерона о создании игры по ещё не вышедшему сиквелу «Аватара».
По словам Уркхарта, это было примерно 6-8 лет назад. Была одна проблема — Джеймс Кэмерон и Уркхарт по-разному в целом смотрели на многое, поэтому мнения о проекте у режиссёра и главы Obsidian разделились.
Возможно, у меня другой взгляд на создание игр. Недавно вышел «Аватар 2». Кэмерон потратил на его создание 10-15 лет. Тогда мы говорили c его командой об игре по фильму. Кажется, это было лет 6-8 назад. При работе с Кэмероном получаются шедевры, но я просто хотел поместить игроков в новый мир и дать им возможность отлично провести время. Мне не нужно, чтобы каждая моя игра была «Аватаром 2».
Впрочем, некой игрой по «Аватару» сейчас занимается Ubisoft. Возможно, игра получится удачной и поможет тяжёлым временам французской компании.
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