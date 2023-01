В трейлере нового мультфильма про Бэтмена показали жутких чудовищ

Warner Bros. Entertainment опубликовала на своём канале трейлер нового мультфильма про Бэтмена. Он получил название Batman: The Doom That Came to Gotham. Проект основан на серии комиксов Майка Миньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси «Бэтмен: Гибель, пришедшая в Готэм».

Сюжет расскажет о том, как Бэтмен будет пытаться спасти Готэм от различных жутких существ, которые вырвались на свободу и угрожают всему городу. В трейлере можно увидеть некоторых из них.

Известно, что в мультфильме можно будет увидеть и знакомых героев. Например, Двуликого, Мистера Фриза и других персонажей. К сожалению, актёр озвучки Бэтмена в различных проектах Кевин Конрой ушёл из жизни, а свой голос Тёмному рыцарю подарил другой актёр.

Проект выйдет 28 марта 2023 года.