СМИ: онлайн-кинотеатры России могут столкнуться с резким уходом подписчиков

Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с результатами опроса аудиторской компании Б1, проведённого в декабре 2022 года. В нём участвовали 700 пользователей онлайн-кинотеатров из крупных городов России. Выяснилось, что более 25% опрошенных планируют в ближайшее время сократить свои затраты и отменить подписку на стриминговые сервисы.

44% зрителей хотят отменить подписку из-за высокой цены, 32% отказываются платить после просмотра конкретного сериала, 11% получили подписку в подарок и не планировали смотреть дальше, 10% не устраивает подборка контента в онлайн-кинотеатрах, а 3% не нравится качество самого сервиса.

Как отмечает партнёр Б1 Антон Устименко, в 2023 году рост аудитории онлайн-кинотеатров может быть нестабильным из-за проблем с заменой голливудского контента. Однако представители сервисов заявляют, что пока не заметили оттока пользователей.

По данным TelecomDaily, в 2021 году общая выручка легальных видеосервисов в России составила 54,9 млрд рублей — это на 41% больше, чем в 2020 году. В 2022-м рост сохранился, но был в пределах 5%. В компании отмечают, что у отдельных сервисов объём западного контента снизился до 70%, а южноамериканский, китайский и индийский контент не привлекает столько пользователей, сколько привлекал голливудский контент.