Актёр «Аватара 2» снялся в фильме дважды
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Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью изданию Vanity Fair рассказал любопытную деталь о съёмках сцен с участием актёра Джека Чемпиона, сыгравшего в «Аватаре 2» персонажа с прозвищем Паук.
Кэмерон в целом отметил, что снимать сцены с людьми и на'ви было довольно трудно, но труднее всего было с Джеком Чемпионом, поскольку фрагменты с его персонажем пришлось снимать дважды с интервалом в два года. В итоге Чемпион снимался дважды — в 13 и 15 лет. Сначала — в качестве помощи для актёров, работавших над захватом движений, а потом для самого фильма
Джек сыграл свою роль дважды. Первый раз в 13 лет для записи движений и помощи другим, а потом в 15, когда мы уже снимали сам фильм.
«Аватар 2» стал шестым самым кассовым фильмом в истоири кино, обогнав «Человека-паука: Нет пути домой».
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