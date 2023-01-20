Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр «Аватара 2» снялся в фильме дважды

Актёр «Аватара 2» снялся в фильме дважды
Комментарии

Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью изданию Vanity Fair рассказал любопытную деталь о съёмках сцен с участием актёра Джека Чемпиона, сыгравшего в «Аватаре 2» персонажа с прозвищем Паук.

Кэмерон в целом отметил, что снимать сцены с людьми и на'ви было довольно трудно, но труднее всего было с Джеком Чемпионом, поскольку фрагменты с его персонажем пришлось снимать дважды с интервалом в два года. В итоге Чемпион снимался дважды — в 13 и 15 лет. Сначала — в качестве помощи для актёров, работавших над захватом движений, а потом для самого фильма

Джек сыграл свою роль дважды. Первый раз в 13 лет для записи движений и помощи другим, а потом в 15, когда мы уже снимали сам фильм.

«Аватар 2» стал шестым самым кассовым фильмом в истоири кино, обогнав «Человека-паука: Нет пути домой».

«Аватар 2» собрал первый миллиард. Теперь на «Аватаре 5» всё вряд ли закончится «Аватар 2» собрал первый миллиард. Теперь на «Аватаре 5» всё вряд ли закончится
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023