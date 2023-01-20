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«Достать ножи 2» стал четвёртым лучшим фильмом в истории Netflix

«Достать ножи 2» стал четвёртым лучшим фильмом в истории Netflix
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По итогам 28 дней показа «Достать ножи: Стеклянную луковицу» посмотрели в течение 273,2 млн часов. Картина уверенно занимает четвёртую строчку в списке самых популярных фильмов Netflix, уступая лишь хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок, драме «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и боевику «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.

Фото: Netflix

Netflix подводит итоги показа именно после 28 дней стриминга, так что улучшить свой показатель «Достать ножи 2» уже не сможет. Однако руководство сервиса наверняка довольно результатами сиквела.

Тем временем режиссёр начал работу над «Достать ножи 3» — постановщик уже пишет сценарий и обещает вновь удивить зрителей интересной детективной историей. Продолжение не стоит ждать раньше 2024 года.

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