Исследование: большинство разработчиков считают токсичных игроков серьёзной проблемой

Организаторы Game Developers Conference устроили большой опрос среди разработчиков игр. Они опросили 2300 представителей индустрии с целью выяснить их отношение к токсичным геймерам.
Выяснилось, что более 91% опрошенных считают токсичность проблемой для игровой индустрии. Около 75% разработчиков посчитали токсичность игроков «серьёзной» или «очень серьёзной» проблемой сферы. А 40% создателей отметили, что ранее подвергались оскорблениям и другим домогательствам от игроков. При этом в 20% случаев работодатель ничего не предпринял в этой ситуации.
Как отметили многие разработчики, большие компании опасаются бороться с токсичными геймерами, считая, что именно они и есть главные фанаты их игр. Но, как считают создатели видеоигр, корпорациям пора перестать слушать злых игроков, ведь они плохо влияют и на обычных геймеров.
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