В Netflix впервые за 25 лет сменится руководство

Netflix опубликовал свой финансовый отчёт за четвёртый квартал 2022 года, в котором сообщил об отличных показателях. Выручка, число новых подписчиков и прибыль оказалась выше ожиданий онлайн-кинотеатра, но главные новости коснулись руководства.
Сооснователь Netflix Рид Хастингс, управлявший компанией с 1997 года, заявил об уходе со своего поста. Он останется в совете директоров, однако больше не будет ответственен за стратегические решения сервиса. На его место придёт Грег Питерс, до этого занимавший пост директора по продукту. Гендиректором компании останется Тед Сарандос.
В своём обращении Хастингс заверил, что его уход окажет лишь положительное влияние на Netflix. Сооснователь отметил, что всецело доверяет Сарандосу и Питерсу и нисколько не сомневается в их способностях к управлению компании.
Это редкий случай для технологических гигантов, когда руководство меняется на фоне успешных показателей. Например, недавно в Disney вернулся Боб Айгер спустя два года после того, как объявил о своём уходе. Это произошло на фоне падения различных показателей корпорации и скандалов вокруг уже бывшего руководителя Боба Чапека.
- 20 января 2023
-
16:07
-
15:59
-
15:27
-
15:23
-
15:14
-
14:58
-
14:24
-
14:21
-
14:01
-
13:31
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:35
-
11:51
-
11:16
-
10:30
-
09:59
-
09:35
- 19 января 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:27
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:27
-
19:07
-
18:38
-
17:49
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:43
-
16:09