В Netflix впервые за 25 лет сменится руководство

Netflix опубликовал свой финансовый отчёт за четвёртый квартал 2022 года, в котором сообщил об отличных показателях. Выручка, число новых подписчиков и прибыль оказалась выше ожиданий онлайн-кинотеатра, но главные новости коснулись руководства.

Сооснователь Netflix Рид Хастингс, управлявший компанией с 1997 года, заявил об уходе со своего поста. Он останется в совете директоров, однако больше не будет ответственен за стратегические решения сервиса. На его место придёт Грег Питерс, до этого занимавший пост директора по продукту. Гендиректором компании останется Тед Сарандос.

В своём обращении Хастингс заверил, что его уход окажет лишь положительное влияние на Netflix. Сооснователь отметил, что всецело доверяет Сарандосу и Питерсу и нисколько не сомневается в их способностях к управлению компании.

Это редкий случай для технологических гигантов, когда руководство меняется на фоне успешных показателей. Например, недавно в Disney вернулся Боб Айгер спустя два года после того, как объявил о своём уходе. Это произошло на фоне падения различных показателей корпорации и скандалов вокруг уже бывшего руководителя Боба Чапека.